Il compleanno con le cose che contano di Chiara Ferragni: “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita”.

“Per questo nuovo anno mi auguro solo questo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita”. Questa, la riflessione che Chiara Ferragni ha affidato al web, nel giorno del suo 39esimo compleanno.
L’imprenditrice di Cremona ha quindi scelto il calore di festeggiamenti intimi e familiari, in compagnia dei suo cari e degli affetti più veri, per festeggiare il suo giorno speciale.
Chiara Ferragni, probabilmente festeggerà con una cena con tutta la famiglia, i genitori, le sorelle con i rispettivi compagni e tutti i bambini. Il weekend, invece, sarà dedicato agli amici.
Stefano Mauri
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