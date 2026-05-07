Emma Marrone e Ligabue: strepitosi, con “Quella che non sei”, alla prima del Liga all’Unipol Dome di Milano, Santa Giulia

A sorpresa, durante la serata inaugurale dell’Unipol Dome di Milano con il concerto di Luciano Ligabue, Fiorella Mannoia è salita sul palco per annunciare il ritorno di “Una Nessuna Centomila” con un nuovo evento dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, in programma il 21 settembre 2026 all’Arena di Verona.
Nota a margine: dopo aver ospitato le partite di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, l’Unipol Dome a Santa Giulia ha appunto aperto le porte alla musica e lo ha fatto con Luciano Ligabue, il leggendario Liga. E sul palco, in un’Arena sold out, con Ligabue, oltre alla Mannoia, sono arrivati pure Emma Marrone (“Quella che non sei”), Giuliano Sangiorgi (“Vivo Morto o X”) e Luca Carboni (“Sogni di Rock’n’Roll”). Ah … l’Unipol Dome è anche il nuovo tempio meneghino, quindi mondiale, della musica.
Stefano Mauri