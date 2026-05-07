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Emma Marrone e Ligabue: strepitosi, con “Quella che non sei”, alla prima del Liga all’Unipol Dome di Milano, Santa Giulia

Il capoluogo milanese, città internazionale, ha una nuova Arena consacrata alla musica

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Maggio 2026
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A sorpresa, durante la serata inaugurale dell’Unipol Dome di Milano con il concerto di Luciano Ligabue, Fiorella Mannoia è salita sul palco per annunciare il ritorno di “Una Nessuna Centomila” con un nuovo evento dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, in programma il 21 settembre 2026 all’Arena di Verona.

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Nota a margine: dopo aver ospitato le partite di hockey su ghiaccio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, l’Unipol Dome a Santa Giulia ha appunto aperto le porte alla musica e lo ha fatto con Luciano Ligabue, il leggendario Liga. E sul palco, in un’Arena sold out, con Ligabue, oltre alla Mannoia, sono arrivati pure Emma Marrone (“Quella che non sei”), Giuliano Sangiorgi (“Vivo Morto o X”) e Luca Carboni (“Sogni di Rock’n’Roll”). Ah … l’Unipol Dome è anche il nuovo tempio meneghino, quindi mondiale, della musica.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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