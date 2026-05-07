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Chiara Ferragni e i suoi primi, lanciatissimi e speciali 39 anni: augurissimi

Momento magico e sereno per l'imprenditrice cremonese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Maggio 2026
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“Buon compleanno bimba grande. Ti voglio un mare di bene”.

Così, in accompagnamento a una bella fotografia che li vede insieme, il medico dentista Marco Ferragni, solitamente schivo, via social ha fatto gli auguri alla figlia Chiara, per i suoi primi 39 anni. A proposito, l’imprenditrice cremonese, dopo essere stata prosciolta dal cosiddetto Pandoro Gate, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, sarebbe pronta a raccontare la verità su quanto le è accaduto nell’ultimo biennio, in una docuserie su Netflix.

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Intanto, lo scorso weekend ha inaugurato la sua stagione stiva nell’amata Versilia, a Forte dei Marmi.  Questo per Chiara Ferragni è davvero un  momento magico e, lo scorso weekend, in Toscana, secondo sussurri fondati, ecco ha passato momenti sereni, col nuovo compagno (il manager colombiano Josè Hernandez), la mamma, le sorelle, le amiche e gli amici.

 

Stefano Mauri

 

 

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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