Chiara Ferragni e i suoi primi, lanciatissimi e speciali 39 anni: augurissimi

“Buon compleanno bimba grande. Ti voglio un mare di bene”.
Così, in accompagnamento a una bella fotografia che li vede insieme, il medico dentista Marco Ferragni, solitamente schivo, via social ha fatto gli auguri alla figlia Chiara, per i suoi primi 39 anni. A proposito, l’imprenditrice cremonese, dopo essere stata prosciolta dal cosiddetto Pandoro Gate, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, sarebbe pronta a raccontare la verità su quanto le è accaduto nell’ultimo biennio, in una docuserie su Netflix.
Intanto, lo scorso weekend ha inaugurato la sua stagione stiva nell’amata Versilia, a Forte dei Marmi. Questo per Chiara Ferragni è davvero un momento magico e, lo scorso weekend, in Toscana, secondo sussurri fondati, ecco ha passato momenti sereni, col nuovo compagno (il manager colombiano Josè Hernandez), la mamma, le sorelle, le amiche e gli amici.
Stefano Mauri