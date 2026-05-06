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Chiara Ferragni, sempre più presa dalla bella storia con Josè Hernandez, e il suo bel posto del cuore a Forte dei Marmi

Lo scorso fine settimana l'imprenditrice di Cremona ha passato insieme ai suoi cari, giorni sereni e felici

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Maggio 2026
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Momento magico, questo, per Chiara Ferragni, con Netflix che vorrebbe girare una Docu Serie sui suoi ultimi due anni, il lavoro in costante ripresa e, il nuovo rapporto col compagno, il manager Josè Hernandez che prosegue a gonfie vele.

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Già, come ha riportato la versione On Line de La Gazzetta dello Sport, a cinque mesi dal primo incontro, l’influencer e imprenditrice digitale sarebbe più innamorata che mai e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe già presentato in famiglia il nuovo fidanzato. Il tutto sarebbe accaduto lo scorso weekend, durante il fine settimana in Versilia, a Forte dei Marmi, con Chiara che ha voluto al suo fianco Josè, presentato ufficialmente non soltanto ai genitori e alle amate sorelle, ma anche ai due figli. Insomma, alla grandissima, la meritata ripresa dell’imprenditrice cremonese, va ed è passata pure dal leggendario Forte, posto del cuore della Ferragni e del suo affiatato entourage.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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