Chiara Ferragni, sempre più presa dalla bella storia con Josè Hernandez, e il suo bel posto del cuore a Forte dei Marmi

Momento magico, questo, per Chiara Ferragni, con Netflix che vorrebbe girare una Docu Serie sui suoi ultimi due anni, il lavoro in costante ripresa e, il nuovo rapporto col compagno, il manager Josè Hernandez che prosegue a gonfie vele.

Già, come ha riportato la versione On Line de La Gazzetta dello Sport, a cinque mesi dal primo incontro, l’influencer e imprenditrice digitale sarebbe più innamorata che mai e, stando alle ultime indiscrezioni, avrebbe già presentato in famiglia il nuovo fidanzato. Il tutto sarebbe accaduto lo scorso weekend, durante il fine settimana in Versilia, a Forte dei Marmi, con Chiara che ha voluto al suo fianco Josè, presentato ufficialmente non soltanto ai genitori e alle amate sorelle, ma anche ai due figli. Insomma, alla grandissima, la meritata ripresa dell’imprenditrice cremonese, va ed è passata pure dal leggendario Forte, posto del cuore della Ferragni e del suo affiatato entourage.

Stefano Mauri