Annalisa, meravigliosa, col suo concerto ha acceso di magia e musica la favolosa Napoli

“Vorrei darvi i miei occhi per farvi vedere che spettacolo gigantesco e fantastico che ho davanti. Dovreste venire qua per vedere cosa siete. Lo dico spesso, ma stasera come non mai: vivo per questi momenti. Vedervi così partecipi, legati da un filo invisibile che ci rende una cosa sola. Ed è per questo che sto qua. Grazie Napoli, siete bellissimi”.

Così Annalisa, sempre sincera e chiara, ha fotografato al meglio il suo concerto a Napoli, postando via social anche una sua bella fotografia con la casacca del Napule. La Pop Star italiana, letteralmente ha acceso di musica, magia ed emozioni, la già caliente piazza napoletana, omaggiando la città partenopea, con una meravigliosa cover di “Quello che”…

Quindi, Chapeau ad Annalisa, artista straordinaria.

Stefano Mauri