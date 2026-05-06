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Annalisa, meravigliosa, col suo concerto ha acceso di magia e musica la favolosa Napoli

Tour straordinario quello della Pop Star italiana

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Maggio 2026
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“Vorrei darvi i miei occhi per farvi vedere che spettacolo gigantesco e fantastico che ho davanti. Dovreste venire qua per vedere cosa siete. Lo dico spesso, ma stasera come non mai: vivo per questi momenti. Vedervi così partecipi, legati da un filo invisibile che ci rende una cosa sola. Ed è per questo che sto qua. Grazie Napoli, siete bellissimi”.blank

Così Annalisa, sempre sincera e chiara, ha fotografato al meglio il suo concerto a Napoli, postando via social anche una sua bella fotografia con la casacca del Napule. La Pop Star italiana, letteralmente ha acceso di musica, magia ed emozioni, la già caliente piazza napoletana, omaggiando la città partenopea, con una meravigliosa cover di “Quello che”…

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Quindi, Chapeau ad Annalisa, artista straordinaria.

 

Stefano Mauri

 

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Annalisa Napoli
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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