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Vasco Rossi promette sorprese col suo tour. La scaletta sarà straordinaria, l’inizio esplosivo. Sì il Blasco scuoterà l’Italia con la sua poesia Rock

A fine maggio, Rimini ospiterà due date speciali che segneranno l'inizio del tour più atteso dell'anno

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Maggio 2026
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La città di Federico Fellini (Rimini) è in fermento per l’arrivo del Komandante, in vista del doppio appuntamento del 29 e 30 maggio prima con il Soundcheck riservato agli iscritti del Blasco Fan Club poi con la Data zero del suo attesissimo tour 2026…

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E Vasco Rossi ha preannunciato, proprio in vista dei suoi concerti, una “vera sorpresa” (via social) per tutti i suoi fan: “Siamo arrivati fino a metà del concerto e abbiamo fatto il pezzo di apertura, di apertura della seconda parte”. Un pezzo che non vi aspettate senz’altro. Sarà una bella sorpresa perché non so se l’ho mai fatto dal vivo, quindi è una vera sorpresa. Sono contento, le prove stanno andando bene”. Insomma, per citare Il Resto del Carlino… cresce sempre di più l’attesa per il tour live 2026 la cui scaletta, annunciata come “imprevedibile, irraggiungibile, inarrivabile, inequivocabile, ineludibile, straordinaria e stupefacente” resta top secret.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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