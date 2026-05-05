Vasco Rossi promette sorprese col suo tour. La scaletta sarà straordinaria, l’inizio esplosivo. Sì il Blasco scuoterà l’Italia con la sua poesia Rock

La città di Federico Fellini (Rimini) è in fermento per l’arrivo del Komandante, in vista del doppio appuntamento del 29 e 30 maggio prima con il Soundcheck riservato agli iscritti del Blasco Fan Club poi con la Data zero del suo attesissimo tour 2026…

E Vasco Rossi ha preannunciato, proprio in vista dei suoi concerti, una “vera sorpresa” (via social) per tutti i suoi fan: “Siamo arrivati fino a metà del concerto e abbiamo fatto il pezzo di apertura, di apertura della seconda parte”. Un pezzo che non vi aspettate senz’altro. Sarà una bella sorpresa perché non so se l’ho mai fatto dal vivo, quindi è una vera sorpresa. Sono contento, le prove stanno andando bene”. Insomma, per citare Il Resto del Carlino… cresce sempre di più l’attesa per il tour live 2026 la cui scaletta, annunciata come “imprevedibile, irraggiungibile, inarrivabile, inequivocabile, ineludibile, straordinaria e stupefacente” resta top secret.

Stefano Mauri