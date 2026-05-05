Il Barcellona “festeggia” lo scudetto con la canzone, immortale, “L’Amore non mi basta” di Emma Marrone

Eh già, ci sono canzoni che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Ed è un po’ quello che sta succedendo a “L’amore non mi basta” di Emma Marrone, canzone che va ancora fortissimo, a dodici anni dalla sua uscita, grazie a una straordinaria “seconda vita” digitale, esplosa tra i reel di Instagram e i video di TikTok, trasformandosi nell’inno ufficiale dei grandi addii al calcio e delle giocate di alcuni fuoriclasse calcistici.

E nei mesi scorsi, il pezzo in oggetto, è diventato anche il più ascoltato in Italia grazie appunto ai social. E Pablo Gavi, per festeggiare lo scudetto del Barcellona, nelle scorse ore ha postato una fotografia dallo spogliatoio, proprio con la canzone di Emma Marrone, come colonna sonora. Insomma, per fortuna, “L’amore non mi basta” di Emma, non finisce mai.

Stefano Mauri