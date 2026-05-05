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Il Barcellona “festeggia” lo scudetto con la canzone, immortale, “L’Amore non mi basta” di Emma Marrone

Certe canzoni, non passano mai e vivono tante vite, sempre alla grandissima

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Maggio 2026
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Eh già, ci sono canzoni che non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Ed è un po’ quello che sta succedendo a “L’amore non mi basta” di Emma Marrone, canzone che va ancora fortissimo, a dodici anni dalla sua uscita, grazie a una straordinaria “seconda vita” digitale, esplosa tra i reel di Instagram e i video di TikTok, trasformandosi nell’inno ufficiale dei grandi addii al calcio e delle giocate di alcuni fuoriclasse calcistici.

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E nei mesi scorsi, il pezzo in oggetto, è diventato anche il più ascoltato in Italia grazie appunto ai social. E Pablo Gavi, per festeggiare lo scudetto del Barcellona, nelle scorse ore ha postato una fotografia dallo spogliatoio, proprio con la canzone di Emma Marrone, come colonna sonora. Insomma, per fortuna, “L’amore non mi basta” di Emma, non finisce mai.

 

Stefano Mauri

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Barcellona Emma emma marrone L’Amore non mi basta Pablo Gavi
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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