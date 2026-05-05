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Elodie (auguri) e i suoi primi, meravigliosi 36 anni, cercando una nuova dimensione artistica. E con Franceska Nuredini sta benissimo

Momento speciale per la cantante in pausa dalla musica

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Maggio 2026
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Il compleanno di Elodie (auguri per i suoi primi, meravigliosi 36 anni), quindi e inevitabilmente è arrivato, anche sul profilo Instagram di Franceska Nuredini, la ballerina che ha diviso con lei il palco per mesi, come ricordato dal magazine Leggo e, che adesso è sempre al suo fianco. E tra le varie immagine, ecco, tra le più emozionanti c’è uno scatto in bianco e nero: un abbraccio stretto e un piccolo cuore bianco.

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Ma niente dediche o proclami: sulle loro vite private non è stato detto nulla, ma l’intesa che traspare dalla foto racconta di un momento particolare per la cantante, speciale della cantante, alla ricerca di una nuova dimensione personale e artistica. Intanto comunque, Elodie e Franceska Nuredini, insieme, sì … stanno benissimo.

 

Stefano Mauri  

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Elodie Franceska Nuredini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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