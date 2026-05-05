Elodie (auguri) e i suoi primi, meravigliosi 36 anni, cercando una nuova dimensione artistica. E con Franceska Nuredini sta benissimo

Il compleanno di Elodie (auguri per i suoi primi, meravigliosi 36 anni), quindi e inevitabilmente è arrivato, anche sul profilo Instagram di Franceska Nuredini, la ballerina che ha diviso con lei il palco per mesi, come ricordato dal magazine Leggo e, che adesso è sempre al suo fianco. E tra le varie immagine, ecco, tra le più emozionanti c’è uno scatto in bianco e nero: un abbraccio stretto e un piccolo cuore bianco.

Ma niente dediche o proclami: sulle loro vite private non è stato detto nulla, ma l’intesa che traspare dalla foto racconta di un momento particolare per la cantante, speciale della cantante, alla ricerca di una nuova dimensione personale e artistica. Intanto comunque, Elodie e Franceska Nuredini, insieme, sì … stanno benissimo.

Stefano Mauri