Chiara Ferragni ha inaugurato la bella stagione estiva al mitico Forte in Versilia

Quindi l’imprenditrice Chiara Ferragni ha inaugurato, alla grandissima, la sua stagione estiva, nell’amata Versilia, anche con un bel post social col quale ha raccontato il suo weekend in Toscana. Pure l’ex marito Fedez, con la sua nuova compagna Giulia Honegger era al Forte.
E la coppia, in dolce attesa, con Chiara Ferragni (pure lei ha ora una sua bella storia col manager colombiano Josè Hernandez) ha rapporti cordiali da persone intelligenti quali sono. Intanto, secondo il magazine Netflix corteggerebbe, da mesi Chiara da Cremona, per realizzare con lei, una docuserie su quanto accaduto nella sua vita negli ultimi anni. L’imprenditrice, prosciolta per il “Pandoro-gate”, sarebbe vicina a dire sì, per parlare direttamente al suo pubblico e raccontare la sua verità.
Stefano Mauri