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Chiara Ferragni ha inaugurato la bella stagione estiva al mitico Forte in Versilia

L'imprenditrice cremonese adora le atmosfere leggendarie della Toscana

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Maggio 2026
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Quindi l’imprenditrice Chiara Ferragni ha inaugurato, alla grandissima,  la sua stagione estiva, nell’amata Versilia, anche con un bel post social col quale ha raccontato il suo  weekend in Toscana. Pure l’ex marito Fedez, con la sua nuova compagna Giulia Honegger era al Forte.

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E la coppia, in dolce attesa, con Chiara Ferragni (pure lei ha ora una sua bella storia col manager colombiano Josè Hernandez) ha rapporti cordiali da persone intelligenti quali sono. Intanto, secondo il magazine Netflix corteggerebbe, da mesi Chiara da Cremona, per realizzare con lei, una docuserie su quanto accaduto nella sua vita negli ultimi anni. L’imprenditrice, prosciolta per il “Pandoro-gate”, sarebbe vicina a dire sì, per parlare direttamente al suo pubblico e raccontare la sua verità.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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