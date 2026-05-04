Emma Marrone, straordinaria al Concertone del Primo maggio, ringrazia la sua città: “Occhi orecchie e cuore pieni di Roma. Grazie Primo maggio per tutto l’amore…”

“Occhi orecchie e cuore pieni di Roma. Grazie Primo maggio per tutto l’amore…”
Così ha scritto via social Emma Marrone, dopo la sua grande, straordinaria, appassionata partecipazione al Concertone, in coppia con Rkomi, per “Vacci Piano” e, da solista, cantando alcuni suoi storici successi quali “Apnea” e il sempreverde “Cercavo Amore”.
Insomma, con la travolgente esibizione nella Città Eterna, Emma ha inaugurato la stagione dei concerti che, fino ai primi di settembre, la vedrà protagonista. E intanto sta lavorando al nuovo, attesissimo album. Insomma, per fortuna che Emma Marrone c’è!
Stefano Mauri
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