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Emma Marrone, straordinaria al Concertone del Primo maggio, ringrazia la sua città: “Occhi orecchie e cuore pieni di Roma. Grazie Primo maggio per tutto l’amore…”

E' iniziata al bella stagione dei concerti per l'artista dalla voce che graffia

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Maggio 2026
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“Occhi orecchie e cuore pieni di Roma. Grazie Primo maggio per tutto l’amore…”

Così ha scritto via social Emma Marrone, dopo la sua grande, straordinaria, appassionata partecipazione al Concertone, in coppia con Rkomi, per “Vacci Piano” e, da solista, cantando alcuni suoi storici successi quali “Apnea” e il sempreverde “Cercavo Amore”.

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Insomma, con la travolgente esibizione nella Città Eterna, Emma ha inaugurato la stagione dei concerti che, fino ai primi di settembre, la vedrà protagonista. E intanto sta lavorando al nuovo, attesissimo album. Insomma, per fortuna che Emma Marrone c’è!

 

Stefano Mauri

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri4 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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