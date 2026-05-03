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Juve cosi’ no. I bianconeri pareggiano col Verona e rallentano nella corsa alla Champions League

Fischi a Torino per la Juventus. E per fortuna che Vlahovic c’è ancora

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Maggio 2026
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Fischi allo Stadium per la Juve come ha riportato la versione On Line di Tuttosport, coi bianconeri non riescono ad andare oltre al pareggio contro il Verona, già retrocesso, e perdono un’occasione importante per allungare sulle inseguitrici e agganciare il Milan in classifica. E così, dopo il pari interno, mister Luciano Spalletti ha parlato davanti alle telecamere di Dazn: “Ogni tanto si diventa poco roba. Non si può controllare tutto, ma ci sono momenti in cui bisogna mantenere la lucidità e quel livello di esucuzione che ci vuole. Abbiamo controllato quasi tutto in questa partita, abbiamo fatto tutto da soli.
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Quello che è successo oggi non dovrebbe succedere, ma non ce lo dobbiamo portare dietro. Si va a casa e si fa un esame di coscienza e si diventa più critici nei nostri confronti. Noi siamo una squadra di ragazzi sensibili, per bene. Spesso abbiamo parlato della grande amicizia. Quando bisogna metterci più carattere è chiaro che non è la vera nostra caratteristiche. Però le situazioni le abbiamo avute, siamo arrivati lì a passarci la palla 4 o 5 volte e si è scelto male, con l’uomo libero a sei metri dalla palla. Poi due o tre episodi ci hanno girato le spalle”

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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