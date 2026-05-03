Juve cosi’ no. I bianconeri pareggiano col Verona e rallentano nella corsa alla Champions League

Fischi allo Stadium per la Juve come ha riportato la versione On Line di Tuttosport, coi bianconeri non riescono ad andare oltre al pareggio contro il Verona, già retrocesso, e perdono un’occasione importante per allungare sulle inseguitrici e agganciare il Milan in classifica. E così, dopo il pari interno, mister Luciano Spalletti ha parlato davanti alle telecamere di Dazn: “Ogni tanto si diventa poco roba. Non si può controllare tutto, ma ci sono momenti in cui bisogna mantenere la lucidità e quel livello di esucuzione che ci vuole. Abbiamo controllato quasi tutto in questa partita, abbiamo fatto tutto da soli.



Quello che è successo oggi non dovrebbe succedere, ma non ce lo dobbiamo portare dietro. Si va a casa e si fa un esame di coscienza e si diventa più critici nei nostri confronti. Noi siamo una squadra di ragazzi sensibili, per bene. Spesso abbiamo parlato della grande amicizia. Quando bisogna metterci più carattere è chiaro che non è la vera nostra caratteristiche. Però le situazioni le abbiamo avute, siamo arrivati lì a passarci la palla 4 o 5 volte e si è scelto male, con l’uomo libero a sei metri dalla palla. Poi due o tre episodi ci hanno girato le spalle”.

Stefano Mauri