Chiara Ferragni e il look ad hoc, curato da lei, per il matrimonio dei suoi amici

Davvero Chiara Ferragni vuole raccontare la sua (e fa solo bene) verità, in merito ai suoi ultimi, “bestiali” due anni, in una docu serie, per Netflix? Beh, a questo giro dovrebbe (e fa bene) ndavvero essere la svolta giusta, con l’influencer, prosciolta dal “Pandoro-gate”, desiderosa, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, di svelare quanto le è accaduto nell’ultimo biennio, senza filtri e alla luce del sole. Intanto, la meritatissima rinascita di Chiara Ferragni, alla grandissima prosegue, con l’imprenditrice di Cremona, tornata al centro della moda globale e innamorata della vita e del manager Josè Hernandez.



Quindi ribadiamolo a gran voce: se la Ferragni, veramente, svelerà, dicendo tutto e di tutti, quel che le è successo nel recente passato, allora la sua svolta sarà veramente completa. Come riportato da Fanpage infine, nei giorni scorsi ha partecipato al matrimonio dei suoi amici Fabio Tameni e Patrick Dolci, che hanno pronunciato il fatidico sì in una chiesa sconsacrata di Piacenza. E per l’occasione ha deciso di rinunciare ai classici abiti da cerimonia in tinte pastello e ha sfidato il dress code vestendosi di nero (con il top riciclatodal red carpet di Cannes).

Stefano Mauri