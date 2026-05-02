Emma Marrone: meravigliosa, lascia Roma in “Apena” al Concertone del Primo maggio

Bella, vera, consapevole, carismatica, magica e speciale, a modo suo Emma Marrone ha acceso il Concertone del Primo Maggio, lasciando Roma in “Apnea” (si’ ha cantato pure il suo pezzo sanremese). E questi, per la Regina Rock della musica Pop italiana, tra, il nuovo album in preparazione, i primi concerti qua e là per l’Italia e … la sua spettacolare quotidianità, si’ sono giorni importanti e soprattutto densi di impegni.
Comunque Emma Marrone, nella Capitale, a casa sua, letteralmente ha spaccato con le sue canzoni, da sola e con Rkomi. Chapeau…
Stefano Mauri
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