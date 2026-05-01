Emma Marrone e Annalisa, straordinarie regine di Battiti Live Spring

Il debutto di Battiti Live Spring, andato in scena quindi mercoledì 29 aprile, su Canale 5, con la conduzione di Michelle Hunziker e Alvin. Sul palco di Ferrara, più di 20 artisti tra i quali Fedez,Marco Masini, Sal da Vinci, le applauditissime Emma Marrone e Annalisa.
Per carità, senza nulla togliere a nessuno, ecco, queste due ultime artiste, alla grandissima si sono rivelate le migliori. In particolare Emma Marrone, con Rkomi (“Vacci Piano” è tanta roba) e da sola, letteralmente ha acceso ed emozionato il capoluogo emiliano. Emma, è la Regina, Rock, del Pop che … va sempre, poiché graffia con la sua voce, emoziona coi suoi testi veri come lei e, con la sua appassionata bellezza fa … tendenza che resta.
Stefano Mauri
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