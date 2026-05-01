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Emma Marrone e Annalisa, straordinarie regine di Battiti Live Spring

E’ iniziato lo show musicale che accende la primavera italiana

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Maggio 2026
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Il debutto di Battiti Live Spring, andato in scena quindi mercoledì 29 aprile, su Canale 5, con  la conduzione di Michelle Hunziker e Alvin. Sul palco di Ferrara, più di 20 artisti tra i quali Fedez,Marco Masini, Sal da Vinci, le applauditissime Emma Marrone e Annalisa.

 

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Per carità, senza nulla togliere a nessuno, ecco, queste due ultime artiste, alla grandissima si sono rivelate le migliori. In particolare Emma Marrone, con Rkomi (“Vacci Piano” è tanta roba) e da sola, letteralmente ha acceso ed emozionato il capoluogo emiliano. Emma, è la Regina, Rock, del Pop che … va sempre, poiché graffia con la sua voce, emoziona coi suoi testi veri come lei e, con la sua appassionata bellezza fa … tendenza che resta.

Stefano Mauri

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Annalisa Emma emma marrone rkomi
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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