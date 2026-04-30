Annalisa straordinaria e magica, con le sue interpretazioni di Mina, Lucio Battisti e Fabrizio De Andrè

Straordinaria, ispirata, unica, completa, squarciante, illuminata, brava e magica, nel suo nuovo tour, Annalisa, dopo l’omaggio a Fabrizio De André e Mina, ecco, alla grandissima e con la sua voce… perfetta, emozionante, ha dedicato un tributo a un altro grande della musica italiana: Lucio Battisti.

Già, la pop star ligure, durante il concerto a Pesaro ha intonato, coinvolgendo il folto e partecipe pubblico… “Io vorrei non vorrei ma se vuoi”, successo del 1972 del cantautore. Insomma, Annalisa, in questi suoi spettacoli primaverili, per così dire di ulteriore … crescita e consacrazione artistica, beh… incanta, non canta, sorprende e stupisce, con la sua bravura e la sua voglia di … innovarsi, emozionando. Chapeau! Ah … Annalisa si esibirà in concerto a Milano il 9 maggio 2026 presso la nuova Arena Santa Giulia di Rogoredo, nel nuovo Pala Olimpico, struttura bellissima che, con e grazie a lei si aprirà anche alla musica.

Stefano Mauri