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Annalisa straordinaria e magica, con le sue interpretazioni di Mina, Lucio Battisti e Fabrizio De Andrè

C'è tanta attesta per il concerto della pop star ligure il prossimo 9 maggio all'Arena Santa Giulia di Rogoredo (Milano)

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Aprile 2026
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Straordinaria, ispirata, unica, completa, squarciante, illuminata, brava e magica, nel suo nuovo tour, Annalisa, dopo l’omaggio a Fabrizio De André e Mina, ecco, alla grandissima e con la sua voce… perfetta, emozionante, ha dedicato un tributo a un altro grande della musica italiana: Lucio Battisti.

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Già, la pop star ligure, durante il concerto a Pesaro ha intonato, coinvolgendo il folto e partecipe pubblico…  “Io vorrei non vorrei ma se vuoi”, successo del 1972 del cantautore. Insomma, Annalisa, in questi suoi spettacoli primaverili, per così dire di ulteriore … crescita e consacrazione artistica, beh…  incanta, non canta, sorprende e stupisce, con la sua bravura e la sua voglia di … innovarsi, emozionando. Chapeau! Ah … Annalisa si esibirà in concerto a Milano il 9 maggio 2026 presso la nuova Arena Santa Giulia di Rogoredo, nel nuovo Pala Olimpico, struttura bellissima che, con e grazie a lei si aprirà anche alla musica.

 

Stefano Mauri  

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Annalisa lucio battisti mina
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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