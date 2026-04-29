Emma Marrone, rock star della musica pop italiana, accenderà Rock in Roma con le sue canzoni

“È una grande emozione. Stiamo preparando uno spettacolo veramente incredibile. Sono supercontenta che il tour estivo parta da Roma, che ormai da 16 anni è casa mia”.
Così ha parlato Emma Marrone, durante la presentazione, nei giorni scorsi, di Rock in Roma, giunto alla sedicesima edizione. La cantante salentina canterà all’Ippodromo delle Capanelle il 2 luglio e sarà l’unica headliner donna nella lineup della rassegna. Tra le altre cose, Emma Marrone, con la complicità di quattro amiche-socie ha aperto uno spazio polifunzionale creativo nella capitale. A metà tra cocktail bar e galleria (ospita spesso mostre), lo spazio di design e salotto creativo si trova in zona Trastevere all’interno di un’ex cartaria dismessa.
Stefano Mauri
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