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Emma Marrone, rock star della musica pop italiana, accenderà Rock in Roma con le sue canzoni

L'artista nella Capitale anima anche un locale insieme ad amiche - socie

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Aprile 2026
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“È una grande emozione. Stiamo preparando uno spettacolo veramente incredibile. Sono supercontenta che il tour estivo parta da Roma, che ormai da 16 anni è casa mia”. blank

Così ha parlato Emma Marrone, durante la presentazione, nei giorni scorsi, di  Rock in Roma, giunto alla sedicesima edizione. La cantante salentina canterà all’Ippodromo delle Capanelle il 2 luglio e sarà l’unica headliner donna nella lineup della rassegna. Tra le altre cose, Emma Marrone,  con la complicità di quattro amiche-socie ha aperto uno spazio polifunzionale creativo nella capitale. A metà tra cocktail bar e galleria (ospita spesso mostre), lo spazio di design e salotto creativo si trova in zona Trastevere all’interno di un’ex cartaria dismessa.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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