Notizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Elena Santarelli (a gamba tesa contro Chiara Ferragni e pure contro Fedez) mi consenta: per forza Bernardone non si dimentica di lei!

La showgirl italiana ha acceso la trasmissione Belve parlando senza filtri

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Aprile 2026
67
blank

“Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”.blank

Così, la scoppiettante showgirl (meriterebbe più spazio in televisione) Elena Santarelli, nell’ultima puntata di Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani ha parlato del suo rapporto col compagno Bernardo Corradi. Bella, vera, chiara, diretta, simpatica, in gran forma, ecco, per forza l’ex bomber Corradi non trascura la moglie, no?

blank

Donna in gamba, da sempre al fianco delle associazioni per la ricerca, la Santarelli ha pure criticato Chiara Ferragni e l’ex marito Fedez, in Tv dalla Fagnani: “Mi ha deluso molto. Lei e tutte le  persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower dovresti smuovere la ricerca.  Quando è venuto Fedez qui ospite ho pensato: ma poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso…”.

 

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Belve Bernardo Corradi Chiara Ferragni elena santarelli fedez Francesca Fagnani
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Aprile 2026
67
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie