Elena Santarelli (a gamba tesa contro Chiara Ferragni e pure contro Fedez) mi consenta: per forza Bernardone non si dimentica di lei!

“Mio marito è un dieci e lode, Bernardone mio! Non è mai successo che non mi abbia sfiorata per mesi”.

Così, la scoppiettante showgirl (meriterebbe più spazio in televisione) Elena Santarelli, nell’ultima puntata di Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani ha parlato del suo rapporto col compagno Bernardo Corradi. Bella, vera, chiara, diretta, simpatica, in gran forma, ecco, per forza l’ex bomber Corradi non trascura la moglie, no?

Donna in gamba, da sempre al fianco delle associazioni per la ricerca, la Santarelli ha pure criticato Chiara Ferragni e l’ex marito Fedez, in Tv dalla Fagnani: “Mi ha deluso molto. Lei e tutte le persone che le sono state attorno. C’è tanta gente che operava con opacità. Ci sono mamme che impacchettano pandori con tanta fatica e non meritano tutto questo: hanno creato un danno. Sono incazzata nera, le sue scuse non me le bevo. Sei Chiara Ferragni con 22 milioni di follower dovresti smuovere la ricerca. Quando è venuto Fedez qui ospite ho pensato: ma poverina, guarda questa donna chi si è trovata in casa fino ad adesso…”.

Stefano Mauri