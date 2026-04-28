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Chiara Ferragni pronta a dire sì alla docuserie sugli ultimi suoi due anni intensi?

L'imprenditrice di Cremona, in grande e meritata ascesa, giustamente vorrebbe dire la sua

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Aprile 2026
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Eh già, per dirla alla Vasco Rossi, come aveva svelato il magazine Chi tempo fa, Netflix fa sul serio e corteggia da mesi Chiara Ferragni per realizzare una docuserie su quanto accaduto nella sua vita negli ultimi anni. L’imprenditrice di Cremona, prosciolta per il “Pandoro-gate”, è tornata al centro della scena mediatica partecipando a grandi eventi e vivendo un nuovo amore con il manager colombiano Josè Hernandez.

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E la piattaforma è vicinissima a strappare il sì alla Ferragni, la quale, molto tentata, ha veramente voglia di raccontare e raccontarsi al pubblico. E… la fumata bianca, sarebbe a un passo.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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