Chiara Ferragni pronta a dire sì alla docuserie sugli ultimi suoi due anni intensi?

Eh già, per dirla alla Vasco Rossi, come aveva svelato il magazine Chi tempo fa, Netflix fa sul serio e corteggia da mesi Chiara Ferragni per realizzare una docuserie su quanto accaduto nella sua vita negli ultimi anni. L’imprenditrice di Cremona, prosciolta per il “Pandoro-gate”, è tornata al centro della scena mediatica partecipando a grandi eventi e vivendo un nuovo amore con il manager colombiano Josè Hernandez.
E la piattaforma è vicinissima a strappare il sì alla Ferragni, la quale, molto tentata, ha veramente voglia di raccontare e raccontarsi al pubblico. E… la fumata bianca, sarebbe a un passo.
Stefano Mauri
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