A Belen Rodriguez, il mare fa bene. E l’abbronzatura, fa poesia la sua bellezza

Ancora una volta (non sbaglia un colpo, ma gioca facile: la bellezza c’è, e sa di malinconia, consapevolezza e sensualmagia) quindi Belen Rodriguez ha scatenato i fan su Instagram con una foto decisamente sexy. Sì, il post pubblicato recentemente sui social è una carrellata di foto del weekend del 25 aprile, trascorso in barca.
E negli scatti in questione, Belen Rodriguez, come giustamente riportato da Leggo, in quanto “sex appeal” ha ben poche rivali. E nella prima fotografia, ecco indossa un body attillato e posa in modo tale da mettere in evidenza il suo lato B, con l’abbronzatura al punto giusto e … appunto con la sua bellezza che si fa poesia. Sì, a Belen, il mare fa bene.
Stefano Mauri
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