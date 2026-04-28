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A Belen Rodriguez, il mare fa bene. E l’abbronzatura, fa poesia la sua bellezza

La showgirl argentina, in gran forma, è tornata a godersi il mare e il sole

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Aprile 2026
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Ancora una volta (non sbaglia un colpo, ma gioca facile: la bellezza c’è, e sa di malinconia, consapevolezza e sensualmagia) quindi Belen Rodriguez ha scatenato i fan su Instagram con una foto decisamente sexy. Sì, il post pubblicato recentemente sui social è una carrellata di foto del weekend del 25 aprile, trascorso in barca.

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E negli scatti in questione, Belen Rodriguez, come giustamente riportato da Leggo, in quanto “sex appeal” ha ben poche rivali. E nella prima fotografia, ecco indossa un body attillato e posa in modo tale da mettere in evidenza il suo lato B, con l’abbronzatura al punto giusto e … appunto con la sua bellezza che si fa poesia. Sì, a Belen, il mare fa bene.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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