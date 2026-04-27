“Suora o pornodiva?”… Mah, meglio sempre e solo Annalisa, pop star italiana

“Questa maglia è proprio bellissima”…
Così Annalisa, pop star ligure, dietro le quinte del suo concerto a Genova, dopo aver ricevuto una bella sorpresa da parte del Genoa: una nuova maglia rossoblù, numero 10 con il suo nome stampato sopra, ha reagito.
E per lei: tifosissima genoana, il presente, indubbiamente si è rivelato, tanta, tantissima roba. Intanto il suo tour fa fortissimo, Annalisa è in formissima, come le sue Hit, scritte con e per lei dagli amici e autori di sempre. Davide Simonetta e Paolo Antonacci. E i tre, affiatati , ispirati, bravi e … col tocca magico, non sbagliano un colpo. Quindi, per farla breve, per dirla come la canta l’artista savonese: “Mi vuoi più suora o pornodiva?”… Mah, noi preferiamo solo e sempre … Annalisa.
Stefano Mauri