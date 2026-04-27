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“Suora o pornodiva?”… Mah, meglio sempre e solo Annalisa, pop star italiana

L'artista ligure, Davide Simonetta e Paolo Antonacci, creano sempre Hit che accendono

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Aprile 2026
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“Questa maglia è proprio bellissima”

Così Annalisa, pop star ligure, dietro le quinte del suo concerto a Genova, dopo aver ricevuto una bella sorpresa da parte del Genoa: una nuova maglia rossoblù, numero 10 con il suo nome stampato sopra, ha reagito.

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E per lei: tifosissima genoana, il presente, indubbiamente si è rivelato, tanta, tantissima roba. Intanto il suo tour fa  fortissimo, Annalisa è in formissima, come le sue Hit, scritte con e per lei dagli amici e autori di sempre. Davide Simonetta e Paolo Antonacci. E i tre, affiatati , ispirati, bravi e … col tocca magico, non sbagliano un colpo. Quindi, per farla breve, per dirla come la canta l’artista savonese: “Mi vuoi più suora o pornodiva?”… Mah, noi preferiamo solo e sempre … Annalisa.

 

Stefano Mauri

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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