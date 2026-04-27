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E’ una Chiara Ferragni in versione “tanta roba”: e non è solo apparenza, dietro ha tanta sostanza

L'imprenditrice di Cremona è tornata al centro della moda globale

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Aprile 2026
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La prima europea del filmone “Il Diavolo Veste Prada 2”, tenutasi a Leicester Square a Londra, ha visto la straordinaria, sensualmagica partecipazione di Chiara Ferragni, l’imprenditrice cremonese che, dinanzi a due stelle del cinema: Meryl Streep e Anne Hathaway, beh ha brillato di luce propria.

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E alla grandissima. Già è un periodo magico questo per  Chiara Ferragni, meritatamente tornata al centro della moda, ma con la consapevolezza che, la sostanza è meglio dell’apparenza. Un piccolo esempio? L’influencer ha passato il 25 aprile in Liguria, precisamente a Pegli coi figli e, via social ha scritto che le feste migliori, sono quelle coi bambini. Sì… appassionata, bella, consapevole, innamorata, rilanciata e tonica, questa versione della Ferragni è veramente “tanta roba”.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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