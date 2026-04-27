E’ una Chiara Ferragni in versione “tanta roba”: e non è solo apparenza, dietro ha tanta sostanza

La prima europea del filmone “Il Diavolo Veste Prada 2”, tenutasi a Leicester Square a Londra, ha visto la straordinaria, sensualmagica partecipazione di Chiara Ferragni, l’imprenditrice cremonese che, dinanzi a due stelle del cinema: Meryl Streep e Anne Hathaway, beh ha brillato di luce propria.

E alla grandissima. Già è un periodo magico questo per Chiara Ferragni, meritatamente tornata al centro della moda, ma con la consapevolezza che, la sostanza è meglio dell’apparenza. Un piccolo esempio? L’influencer ha passato il 25 aprile in Liguria, precisamente a Pegli coi figli e, via social ha scritto che le feste migliori, sono quelle coi bambini. Sì… appassionata, bella, consapevole, innamorata, rilanciata e tonica, questa versione della Ferragni è veramente “tanta roba”.

Stefano Mauri