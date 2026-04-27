A Fedez (più sereno) la “cura” Giulia Honegger fa bene. I due aspettano un figlio. E “Male Necessario” è Disco d’Oro

“Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita. Grazie Maurizio”.

Così ha postato via social Fedez in attesa di diventare, nuovamente genitore, stavolta con la nuova fidanzata Giulia Honegger. E senza dubbio, l’avvento di Giulia ha giovato tanto a Fedez, musicalmente tornato alla grandissima, in costante e creativa fase artistica e, oggi in rapporti più cordiali e sereni con la sua ex moglie Chiara Ferragni. Sì è più sereno Fedez. Ah … Chapeau a lui e all’altro interprete Marco Masini, per l’ottimo risultato sin qui ottenuto da “Male Necessario”.

Stefano Mauri