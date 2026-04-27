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A Fedez (più sereno) la “cura” Giulia Honegger fa bene. I due aspettano un figlio. E “Male Necessario” è Disco d’Oro

Il rapper e Marco Masini hanno fatto, insieme, un grande Festival di Sanremo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Aprile 2026
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“Male necessario è disco d’oro e voglio dedicarlo ad una persona speciale che ha riportato luce e serenità nella mia vita. Grazie Maurizio”. blank

Così ha postato via social Fedez in attesa di diventare, nuovamente genitore, stavolta con la nuova fidanzata Giulia Honegger. E senza dubbio, l’avvento di Giulia ha giovato tanto a Fedez, musicalmente tornato alla grandissima, in costante e creativa fase artistica e, oggi in rapporti più cordiali e sereni con la sua ex moglie Chiara Ferragni. Sì è più sereno Fedez. Ah … Chapeau a lui e all’altro interprete Marco Masini, per l’ottimo risultato sin qui ottenuto da “Male Necessario”.

 

Stefano Mauri

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fedez Giulia Honigger Male necessario marco masini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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