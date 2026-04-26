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Momento magico per Chiara Ferragni. E il meglio deve ancora venire

L’imprenditrice digitale a Pegli con i figli

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Aprile 2026
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Dove ha passato il 25 aprile Chiara Ferragni? L’imprenditrice di Cremona ha dato la sveglia ai suoi follower su TikTok annunciando una gita in giornata, da Milano a Camogli, con i bambini.blank 

 Si’ e’ un momento magico per Chiara Ferragni:innamorata, della vita, della sua famiglia e del nuovo compagno, il manager  colombiano Jose’ Hernandez. E forse, per l’imprenditrice cremonese, il meglio deve ancora venire, no?

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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