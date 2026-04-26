Momento magico per Chiara Ferragni. E il meglio deve ancora venire

Dove ha passato il 25 aprile Chiara Ferragni? L’imprenditrice di Cremona ha dato la sveglia ai suoi follower su TikTok annunciando una gita in giornata, da Milano a Camogli, con i bambini.
Si’ e’ un momento magico per Chiara Ferragni:innamorata, della vita, della sua famiglia e del nuovo compagno, il manager colombiano Jose’ Hernandez. E forse, per l’imprenditrice cremonese, il meglio deve ancora venire, no?
Stefano Mauri
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