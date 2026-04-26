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I vertici arbitrali scossi da un’indagine della Procura di Milano. E’ in arrivo una nuova Calciopoli?

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri italiani, si auto sospende dal ruolo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Aprile 2026
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Quindi  Gianluca Rocchi si è auto sospeso  dal ruolo di designatore arbitrale di Serie A e B dopo l’indagine a suo carico con l’ipotesi di concorso in frode sportiva. La Procura di Milano ha infatti acceso i riflettori sul sistema delle designazioni arbitrali che vede coinvolto l’ex arbitro. L’inchiesta, coordinata dal pm Maurizio Ascione, riguarda il campionato 2024-2025 e ruota attorno a presunte interferenze nella scelta degli arbitri e nell’uso del Var.blank

“In merito alla vicenda odierna, in accordo con l’Aia e per il bene del gruppo CAN che deve poter operare nella massima serenità, ho deciso di autosospendermi, con decorrenza immediata, dal ruolo di responsabile Can”. L’annuncio di Gianluca Rocchi arriva con una dichiarazione all’ANSA datata 25 aprile. Siamo alla vigilia di una nuova Calciopoli? Lo scopriremo vivendo.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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