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Emma Marrone al concerto a Roma del primo maggio e’ davvero tanta, vera roba

Momento magico per la Regina della musica pop italiana

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Aprile 2026
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Quindi, ha riportato la redazione On Line del Quotidiano di Puglia, dopo aver emozionato il pubblico nel 2023 recitando una poesia di Virginia Woolf, Emma Marrone torna con la sua energia e la sua voce inconfondibile sul palco del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, dedicato al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.blank

Detto ciò, gridiamolo: Emma Marrone al concerto romano del primo maggio e’ davvero tanta, vera roba.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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