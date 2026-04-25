Emma Marrone al concerto a Roma del primo maggio e’ davvero tanta, vera roba

Quindi, ha riportato la redazione On Line del Quotidiano di Puglia, dopo aver emozionato il pubblico nel 2023 recitando una poesia di Virginia Woolf, Emma Marrone torna con la sua energia e la sua voce inconfondibile sul palco del Primo Maggio di Roma, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany, dedicato al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”.
Detto ciò, gridiamolo: Emma Marrone al concerto romano del primo maggio e’ davvero tanta, vera roba.
Stefano Mauri
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