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Emma Marrone in studio con Dardust per il suo nuovo album. E con Juli, Rkomi e Frankie hi nrg mc va fortissimo

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Aprile 2026
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“Che bello! Quanta musica. Quanta vita. Quante esperienze. Stanotte esco nel disco di Juli e nel disco di zio Frankie hi nrg mc. Nel frattempo sto scrivendo anche il mio disco. E sto preparando un tour imperdibile. Vi aspetto”.blank

Così, via social, nella notte tra il 23 e il 24 aprile, via social, sottolineando il suo intenso periodo ha postato Emma Marrone: ispiratissima, creativa, meravigliosa, vera e creativa. Sta lavorando al suo nuovo album Emma Marrone (nei giorni scorsi è stata in studio di registrazione col grandissimo Dardust) e, soprattutto, sta creando nuove canzoni. Intanto, “Vacci Piano”, la stupenda ballata con Rkomi va fortissimo.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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