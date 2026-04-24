Emma Marrone in studio con Dardust per il suo nuovo album. E con Juli, Rkomi e Frankie hi nrg mc va fortissimo

“Che bello! Quanta musica. Quanta vita. Quante esperienze. Stanotte esco nel disco di Juli e nel disco di zio Frankie hi nrg mc. Nel frattempo sto scrivendo anche il mio disco. E sto preparando un tour imperdibile. Vi aspetto”.

Così, via social, nella notte tra il 23 e il 24 aprile, via social, sottolineando il suo intenso periodo ha postato Emma Marrone: ispiratissima, creativa, meravigliosa, vera e creativa. Sta lavorando al suo nuovo album Emma Marrone (nei giorni scorsi è stata in studio di registrazione col grandissimo Dardust) e, soprattutto, sta creando nuove canzoni. Intanto, “Vacci Piano”, la stupenda ballata con Rkomi va fortissimo.

Stefano Mauri