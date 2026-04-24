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Annalisa, straordinaria, riparte col suo Tour da Genova: magica e scatenata con e per lei

"Canzone Estiva" è la canzone che mancava, il capolavoro pop che ci fa evadere

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Aprile 2026
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“Non sapete quanto abbia desiderato portare uno spettacolo così, a Genova, da ligure. L’ho aspettato tanto e, finalmente, ci siamo”.

Sono state queste le parole di Annalisa (straordinaria) che hanno dato il benvenuto ai 4.500 presenti ieri, giovedì 23 aprile, allo Stadium della Fiumara per la “data 0” della seconda parte del tour iniziato a novembre 2025.

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E poi è arrivata pure la dedica a chi l’ha seguita da sempre, collaboratori (compreso quindi l’ex fidanzato, oggi amico fraterno, ma soprattutto autore, compositore, produttore e arrangiatore delle sue canzoni, vale a dire Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco) e fans: Se siamo rimasti qua è grazie alle poche persone che c’erano ai miei inizi”. Chapeau ad Annalisa, Pop Star vera e genuina che sa fare tutto sul palco. E che lo scorso giovedì 23 aprile ha acceso di magia Genova.

Stefano Mauri

 

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri24 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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