Annalisa, straordinaria, riparte col suo Tour da Genova: magica e scatenata con e per lei

“Non sapete quanto abbia desiderato portare uno spettacolo così, a Genova, da ligure. L’ho aspettato tanto e, finalmente, ci siamo”.
Sono state queste le parole di Annalisa (straordinaria) che hanno dato il benvenuto ai 4.500 presenti ieri, giovedì 23 aprile, allo Stadium della Fiumara per la “data 0” della seconda parte del tour iniziato a novembre 2025.
E poi è arrivata pure la dedica a chi l’ha seguita da sempre, collaboratori (compreso quindi l’ex fidanzato, oggi amico fraterno, ma soprattutto autore, compositore, produttore e arrangiatore delle sue canzoni, vale a dire Davide Simonetta da Bagnolo Cremasco) e fans: “Se siamo rimasti qua è grazie alle poche persone che c’erano ai miei inizi”. Chapeau ad Annalisa, Pop Star vera e genuina che sa fare tutto sul palco. E che lo scorso giovedì 23 aprile ha acceso di magia Genova.
Stefano Mauri