Chiara Ferragni, tornata al centro della moda, a Londra per la prima de “Il diavolo veste Praga 2”. E l’imprenditrice, va veloce, nella sua nuova vita

Serata magica, quello dello scorso 22 aprile a Londra, dove è andata in onda la prima ufficiale europea del filmone “Il diavolo veste Prada 2”. E alla premiere, con tanto di party poi alla National Gallery c’era pure l’imprenditrice cremonese Chiara Ferragni: bellissima, serena, felice e … proiettata in avanti.
Reduce da una bellissima vacanza in Sudafrica, con tanta paure sul volo di ritorno, causa una brutta tempesta, prima di volare in Gran Bretagna, via social, Chiara Ferragni, postando come al solito immagini della sua vita quotidiana, ecco aveva svelato il seguente “decalogo” sulla sua situazione personale: meravigliosa, attuale. Eccolo:“Dormire con i miei bimbi Allelujah. Pizza che si rigenera Allelujah. Non usare gli occhi degli altri come specchio Allelujah. L’amore di mia mamma Allelujah. Sentirmi me stessa davvero Allelujah. Relazioni sane Allelujah. Viaggiare per lavoro Allelujah. LeggingsE Allelujah”.
Sì… impegnatissima nel suo lavoro, tornata al centro del villaggio, meritatamente, della moda globale e innamorata della vita e della sua bella famiglia, (e del manager colombiano Josè Hernandez), Chiara da Cremona va veloce. E fa bene
Stefano Mauri