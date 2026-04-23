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Chiara Ferragni, tornata al centro della moda, a Londra per la prima de “Il diavolo veste Praga 2”. E l’imprenditrice, va veloce, nella sua nuova vita

L'imprenditrice di Cremona sta vivendo un meritatissimo periodo magico

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri23 Aprile 2026
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Serata magica, quello dello scorso 22 aprile a Londra, dove è andata in onda la prima ufficiale europea del filmone “Il diavolo veste Prada 2”. E alla premiere, con tanto di party poi alla National Gallery c’era pure l’imprenditrice cremonese Chiara Ferragni: bellissima, serena, felice e … proiettata in avanti.

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Reduce da una bellissima vacanza in Sudafrica, con tanta paure sul volo di ritorno, causa una brutta tempesta, prima di volare in Gran Bretagna, via social, Chiara Ferragni, postando come al solito immagini della sua vita quotidiana, ecco aveva svelato il seguente “decalogo” sulla sua situazione personale: meravigliosa, attuale. Eccolo:Dormire con i miei bimbi Allelujah. Pizza che si rigenera Allelujah. Non usare gli occhi degli altri come specchio Allelujah. L’amore di mia mamma Allelujah. Sentirmi me stessa davvero Allelujah. Relazioni sane Allelujah. Viaggiare per lavoro Allelujah. LeggingsE Allelujah”.

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Sì… impegnatissima nel suo lavoro, tornata al centro del villaggio, meritatamente, della moda globale e innamorata della vita e della sua bella famiglia, (e del manager colombiano Josè Hernandez), Chiara da Cremona va veloce. E fa bene

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Il diavolo veste Praga 2
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri23 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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