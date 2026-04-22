Riparte da Genova, il tour di Annalisa. E la Hit “Canzone Estiva” piace sempre un sacco ed è anche passione e ironia

Ci siamo, si parte alla grande, con Annalisa appunto pronta a ripartire da Genova. E l’artista ligure, in questi giorni che anticipano il suo debutto genovese: giovedì 23 aprile, ha parlato con la redazione del Secolo XIX, partendo ovviamente dal suo ultimo successo “Canzone Estiva”, canzone che piace un sacco e passione, scritta con e per lei da Davide Simonetta e Paolo Antonacci: “Si riferiscono a un sogno erotico. quindi un riferimento un po’ peccaminoso. Spesso la passione in amore è considerata peccato. In “Canzone estiva” ci ho ironizzato sopra.

Credo nel bene e cerco di seguirlo ogni giorno. Dio è il bene. Vivo fra contraddizioni sacre e profane. Voglio rispettare il prossimo e trasmettere positività. Annalisa sul palco è solo un personaggio e anch’io faccio fatica ad analizzarlo. Nella vita sono molto diversa e accetto anche che non mi si capisca, magari succederà più avanti”.

Stefano Mauri