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Riparte da Genova, il tour di Annalisa. E la Hit “Canzone Estiva” piace sempre un sacco ed è anche passione e ironia

La nuova canzone è firmata, con la pop star italiana, da Davide Simonetta e Paolo Antonacci

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Aprile 2026
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Ci siamo, si parte alla grande, con Annalisa appunto pronta a ripartire da Genova. E l’artista ligure, in questi giorni che anticipano il suo debutto genovese: giovedì 23 aprile, ha parlato con la redazione del Secolo XIX, partendo ovviamente dal suo ultimo successo “Canzone Estiva”, canzone che piace un sacco e passione, scritta con e per lei da Davide Simonetta e Paolo Antonacci: “Si riferiscono a un sogno erotico. quindi un riferimento un po’ peccaminoso. Spesso la passione in amore è considerata peccato. In “Canzone estiva” ci ho ironizzato sopra.

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Credo nel bene e cerco di seguirlo ogni giorno. Dio è il bene. Vivo fra contraddizioni sacre e profane. Voglio rispettare il prossimo e trasmettere positività. Annalisa sul palco è solo un personaggio e anch’io faccio fatica ad analizzarlo. Nella vita sono molto diversa e accetto anche che non mi si capisca, magari succederà più avanti”.

Stefano Mauri

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Annalisa Canzone Estiva Davide Simonetta Paolo Antonacci
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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