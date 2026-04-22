Emma Marrone nel nuovo album di Frankie hi-nrg mc con “Potere alla parola”. E a Sanremo 2027 merita di andarci come artista, non per gossip

Il rapper, cremonese d’adozione, Frankie hi-nrg mc, è tornato con la sua musica. “Voce e Batteria”, il suo nuovo progetto musicale è in uscita infatti venerdì 24 aprile. L’album segna un ritorno alle origini più pure dell’hip hop, con ritmi che prendono e parole profonde. E… tra le varie ospitate artistiche presenti, ecco c’è una bella collaborazione con Emma Marrone, col brano “Potere alla parola”.

A proposito: “Mancano 9 mesi a Sanremo, siamo alla fase del concepimento“, è la frase, detta da Stefano De Martino a Fabio Fazio durante la sua intervista a Che tempo che fa dello scorso. E la versione on Line di Elle, beh ha sussurrato che, con ruoli e modalità differenti, Belén Rodriguez ed Emma Marrone, entrambe sue ex, sarebbero in cima ai pensieri di Stefano De Martino, Deus Ex Machina della kermesse festivaliera del prossimo anno, per il suo cast all’Ariston. Ebbene, certamente Emma e Belèn al Festival della Canzone Italiana farebbero benissimo, ma come artiste, col loro bagaglio artistico e non come ex del conduttore, no?

Stefano Mauri