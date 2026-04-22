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Emma Marrone nel nuovo album di Frankie hi-nrg mc con “Potere alla parola”. E a Sanremo 2027 merita di andarci come artista, non per gossip

Momento intenso e magico per la cantautrice dalla voce che graffia l'anima

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Aprile 2026
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Il rapper, cremonese d’adozione, Frankie hi-nrg mc, è tornato con la sua musica. “Voce e Batteria”, il suo nuovo progetto musicale è in uscita infatti venerdì 24 aprile. L’album segna un ritorno alle origini più pure dell’hip hop, con ritmi che prendono e parole profonde. E… tra le varie ospitate artistiche presenti, ecco c’è una bella collaborazione con Emma Marrone, col brano “Potere alla parola”.

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A proposito: Mancano 9 mesi a Sanremo, siamo alla fase del concepimento“, è la frase, detta da Stefano De Martino a Fabio Fazio durante la sua intervista a Che tempo che fa dello scorso. E la versione on Line di Elle, beh ha sussurrato che, con ruoli e modalità differenti, Belén Rodriguez ed Emma Marrone, entrambe sue ex, sarebbero in cima ai pensieri di Stefano De Martino, Deus Ex Machina della kermesse festivaliera del prossimo anno, per il suo cast all’Ariston. Ebbene, certamente Emma e Belèn al Festival della Canzone Italiana farebbero benissimo, ma come artiste, col loro bagaglio artistico e non come ex del conduttore, no?

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri22 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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