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Franceska Nuredini bellissima e felice, per i suoi meravigliosi 24 anni fa festa con Elodie e amici

La coppia più bella del momento, insieme, sta benissimo. E la felicità fa rumore

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Aprile 2026
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Come hanno riportato molti media, compresa la versione On Line del quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport, Franceska Nuredini ha celebrato il traguardo dei suoi 24 anni in un’atmosfera calda e vera. Al centro di una lunga tavolata, con gli amici di sempre, la ballerina ha ovviamente voluto Elodie, felice, bella e serena, accanto a lei, per tutta la serata.

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Sì … Franceska Nuredini ed Elodie stanno bene insieme. E lo gridano al mondo, alla faccia degli invidiosi.

 

Stefano Mauri

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Elodie Franceska Nuredini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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