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Chiara Ferragni stregata dalla magia di Namibia, nonostante la tempesta nel ritorno: “Africa sei magica”

L'imprenditrice cremonese è tornata in Italia dopo una bella avventura in Sudafrica

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Aprile 2026
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“Questo viaggio in Namibia non è stata solo un’avventura: per me è stato chiudere un cerchio. Sentirsi presente, essere nella natura, sentirsi amata e capire davvero perché le cose dovevano andare in un certo modo per essere più felice al 1000% e più me stessa di quanto non lo sia mai stata. Africa sei sempre magica e non vedo l’ora di tornare”. blank

Così ha postato Chiara Ferragni, dopo il suo ritorno, dal suo meraviglioso viaggio in Sudafrica. Durante il viaggio di ritorno, dopo essersi trovata al centro di una tempesta, vista dal finestrino e sentita a bordo, nel viaggio in aereo ha realizzato un video. Postato ovviamente al suo ritorno, con la seguente frase di accompagnamento: «Non ho mai visto niente di simile da un aereo prima d’ora». In Africa Chiara Ferragni ha passato dieci giorni bellissimi e adesso è tornata a immergersi nei suoi affetti e nel lavoro.

 

Stefano Mauri 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri21 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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