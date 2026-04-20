Gaia Gozzi, straordinaria e ispiratissima, ha acceso di musica ed energia il Fabrique di Milano

Ricordate il bacio sulla bocca tra Levante e Gaia Gozzi arrivato durante la serata delle cover del Festival di Sanremo 2026 sulle note de “I Maschi”? Ecco è stato replicato, tra l’entusiasmo generale del pubblico, domenica sera 18 aprile al Fabrique di Milano durante l’esplosivo concerto dell’artista emiliana di Guastalla.
Per la cronaca, Gaia nella sua seratona musicale ha pure cantato il brano inedito “Bossa Nostra”. E tra il pubblico partecipe, acceso, vivo ed emozionante, molto prese dallo show musicale, c’erano pure Elodie e Franceska Nuredini. Scommettiamo che l’estate in arrivo, tra le varie protagoniste musicali, ancora una volta avrà Gaia?
Stefano Mauri
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