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Al via il nuovo tour di Annalisa: musica e show per uno spettacolo incredibile

La Pop Star ligure ripartirà dalla sua Liguria a Genova

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Aprile 2026
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Signore e signori ci siamo, giovedì 23 aprile, alle ore 21, Genova è pronta ad accoglie una delle liguri più amate nel mondo della musica e non solo: al Palateknoship (ex Rds Stadium) arriva Annalisa, pronta a infiammare la platea con il suo energico live. Dopo il successo del tour Ma Noi Siamo Fuoco – Capitolo I, la cantante savonese torna sui palchi italiani con una scaletta che è un mix di grandi successi del recente passato e brani più recenti tratti dall’ultimo album Ma io sono fuoco, tra i quali il singolo Esibizionista che ha scalato le classiche nelle ultime settimane del 2025. Non mancherà una delle sue ultime hit, ovvero Canzone estiva.
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Quindi, Chapeau ad Annalisa, pop star italiana col sul ritornello: “Mi vuoi più suora o pornodiva” che entra dentro e fa sognare, ballare e volare.

Stefano Mauri

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Annalisa
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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