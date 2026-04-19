Al via il nuovo tour di Annalisa: musica e show per uno spettacolo incredibile

Signore e signori ci siamo, giovedì 23 aprile, alle ore 21, Genova è pronta ad accoglie una delle liguri più amate nel mondo della musica e non solo: al Palateknoship (ex Rds Stadium) arriva Annalisa, pronta a infiammare la platea con il suo energico live. Dopo il successo del tour Ma Noi Siamo Fuoco – Capitolo I, la cantante savonese torna sui palchi italiani con una scaletta che è un mix di grandi successi del recente passato e brani più recenti tratti dall’ultimo album Ma io sono fuoco, tra i quali il singolo Esibizionista che ha scalato le classiche nelle ultime settimane del 2025. Non mancherà una delle sue ultime hit, ovvero Canzone estiva.
Quindi, Chapeau ad Annalisa, pop star italiana col sul ritornello: “Mi vuoi più suora o pornodiva” che entra dentro e fa sognare, ballare e volare.
Stefano Mauri