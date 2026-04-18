Invidiosi, basta criticare e commentare con sarcasmo Emma Marrone. La cantante sta vivendo un periodo magico

Eh no, Emma Marrone, come ha riportato Leggo, non le manda a dire. E fa bene. La cantante salentina è nota per la sua schiettezza, ma anche per la sua ironia e’ più diretta che mai.
E agli invidiosi che dopo aver visto le sue fotografie la avevano provocata nel seguente modo, ipotizzando da invidiosi un ipotetico ricorrere ai farmaci: “:Ozempic?”… Emma Marrone ha replicato: “No, allenamento e piano alimentare”. E in effetti Emma settimane che posta foto e video dei suoi, quotidiani o quasi, allenamenti in palestra.
Stefano Mauri
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