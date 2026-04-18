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Invidiosi, basta criticare e commentare con sarcasmo Emma Marrone. La cantante sta vivendo un periodo magico

L’artista comunque replica chiara, diretta e senza mezze misure. E fa bene

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Aprile 2026
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Eh no, Emma Marrone,  come ha riportato Leggo, non le manda a dire. E fa bene. La cantante salentina è nota per la sua schiettezza, ma anche per la sua ironia e’ più diretta che mai.
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E agli invidiosi che dopo aver visto le sue fotografie la avevano provocata nel seguente modo, ipotizzando da invidiosi un ipotetico ricorrere ai farmaci: “:Ozempic?” Emma Marrone ha replicato: “No, allenamento e piano alimentare”. E in effetti Emma settimane che posta foto e video dei suoi, quotidiani o quasi, allenamenti in palestra.

Stefano Mauri

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Emma emma marrone
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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