Notizie flashSocial Starsocietà

Le bolle d’autore dell’Erbamat in purezza Guido Berlucchi hanno illuminato il Vinitaly 2026

Per la provincia di Cremona, l'azienda franciacortina è rappresentata da Dennis Barbieri

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Aprile 2026
66
blank

All’Erbamat (antico vitigno autoctono a bacca bianca, originario del bresciano e riscoperto in Franciacorta) la cantina Guido Berlucchi, guidata dalla famiglia Ziliani, ha dedicato quindici anni di studi e sperimentazioni. Un percorso silenzioso, costante, costruttivo, importante e lungimirante. Eh già, fin dall’ormai lontano 2011, Berlucchi (www.berlucchi.it) studia quest’antica varietà di uva autoctona, resistente alle alte temperature, allai maturazione tardiva e con una spiccata acidità. Il Consorzio Franciacorta, dal 2017, ha ufficializzato l’uso dell’Erbamat nel disciplinare di produzione del Franciacorta DOCG e, ad oggi, la percentuale massima di utilizzo nelle cuvée è del 10%. Alla luce di ciò, l’Erbamat potrebbe essere una risposta al cambiamento climatico e diventare più protagonista in area franciacortina?

blank

Così, in merito, a Identità Golose, si era espresso, tempo fa, Arturo Ziliani, amministratore delegato e direttore tecnico del gruppo: “Avviare questo progetto significa valorizzare il territorio, svilupparne le potenzialità vitivinicole e tutelarne il futuro. Forte di oltre 60 anni di esperienza, la nostra azienda ha scelto di investire in ricerca e sperimentazione con l’obiettivo di generare ricadute positive per l’intera denominazione. Abbiamo esplorato tre fasi di lavoro: dal 2011 al 2015 quella sperimentale, con microvinificazioni; dal 2016 al 2023 siamo passati a un programma esplorativo e dal 2024 a oggi, viviamo una fase identitaria con l’Erbamat”. E al Vinitaly 2026 conclusosi lo scorso mercoledì 15 aprile, Berlucchi ha presentato le sue Bolle d’Autore di Erbamat (la bottiglia è fotografata col direttore commerciale Alessandro Ramagini) in purezza.

 

blank

Ah … per la provincia di Cremona, l’agente di riferimento della storica cantina Guido Berlucchi è Dennis Barbieri, “commerciante” di Eccellenze.

 

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Dennis Barbieri Erbamat Franciacorta Guido Berlucchi vinitaly
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri17 Aprile 2026
66
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie