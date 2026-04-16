Va fortissimo “Vacci Piano” ed è una magica poesia, bella e malinconica, come gli scatti in bianconero di Emma Marrone

La canzone “Vacci Piano” prodotta da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, composta da Juli ed Emma e scritta da Emma Marrone con Rkomi e Tredici Pietro, come giustamente ha scritto, via social, la stessa cantante, ecco è fuori da poco, ma è stata scritta da tanto tempo e, attraverso sinergie importanti e dense di significati.

Emma e Rkomi poi la cantano alla grandissima e, sì… la ballata piace e va fortissimo, anche perché ha un significato attualissimo: parla dei non detti e della mancanza di comunicazione. Ah … meravigliosa e bellissima, Emma Marrone via social ha pubblicato delle fotografie che la ritraggono: stupenda, a letto.

Stefano Mauri