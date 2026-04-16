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Va fortissimo “Vacci Piano” ed è una magica poesia, bella e malinconica, come gli scatti in bianconero di Emma Marrone

La Regina del Pop e Rkomi, con la loro ballata, accendono questa primavera italiana

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Aprile 2026
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La canzone “Vacci Piano” prodotta da Juli insieme a Francesco “Katoo” Catitti, composta da Juli ed Emma e scritta da Emma Marrone con Rkomi e Tredici Pietro, come giustamente ha scritto, via social, la stessa cantante, ecco è fuori da poco, ma è stata scritta da tanto tempo e, attraverso sinergie importanti e dense di significati.

 

blankEmma e Rkomi poi la cantano alla grandissima e, sì… la ballata piace e va fortissimo, anche perché ha un significato attualissimo: parla dei non detti e della mancanza di comunicazione. Ah … meravigliosa e bellissima, Emma Marrone via social ha pubblicato delle fotografie che la ritraggono: stupenda, a letto.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Aprile 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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