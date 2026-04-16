Chiara Ferragni alla grandissima a Namibia, nonostante qualche inconveniente con la biciletta

Chiara Ferragni alla grandissima è tornata e ha ritrovato, da tempo, pure equilibrio e leggerezza. E senza dubbio la sta aiutando pure la sua nuova storia d’amore, vissuta con discrezione, intimità e protezione, vissuta col manager Josè Hernandez.

Come ormai certamente tutti saprete, Chiara Ferragni, dopo la Pasqua a Lisbona con i figli e il compagno è volata poi in Namibia per relax e lavoro e, durante un’escursione in bicicletta, tra le piste sconnesse ai margini della savana, l’imprenditrice cremonese è sobbalzata dal sellino, cadendo sulla sabbia, procurandosi una sbucciatura al gomito e un livido sul fianco. e sono inconvenienti che possono capitare, no?

Stefano Mauri