MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Chiara Ferragni alla grandissima a Namibia, nonostante qualche inconveniente con la biciletta

Innamorata, impegnata, belle e leggera, l'imprenditrice di Cremona è ritornata alla grandissima. Ed è in formissima

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Aprile 2026
66
blank

Chiara Ferragni alla grandissima è tornata e ha ritrovato, da tempo, pure equilibrio e leggerezza. E senza dubbio la sta aiutando pure la sua nuova storia d’amore, vissuta con discrezione, intimità e protezione, vissuta col manager Josè Hernandez.

blank

Come ormai certamente tutti saprete, Chiara Ferragni, dopo la Pasqua a Lisbona con i figli e il compagno è volata poi in Namibia per relax e lavoro e, durante un’escursione in bicicletta, tra le piste sconnesse ai margini della savana, l’imprenditrice cremonese è sobbalzata dal sellino, cadendo sulla sabbia, procurandosi una sbucciatura al gomito e un livido sul fianco. e sono inconvenienti che possono capitare, no?

 

Stefano Mauri 

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri16 Aprile 2026
66
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie