MusicaNotizie flashSocial StarsocietàSpettacolo

Annalisa, ancora Disco di Platino, pronta per il nuovo infuocato tour

La cantautrice ligure alla grandissima con “Canzone Estiva”

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Aprile 2026
105
blank

“La quiete prima del fuoco. Pronti per il tour?”… Così via social, una lanciatissima, meravigliosa, sempre sul pezzo Annalisa,ascoltatissima in ogni dove con la sua Hit “Canzone Estiva”, martellante e vibrante col suo passaggio :  “Mi vuoi più suora o pornodiva?” ha postato, richiamando il suo viaggio musicale in arrivo. E’ prontissima per il suo tour Annalisa, una serie di concerti al via, il 23 aprile, nella sua Liguria, a Genova.
blank

Sposata dal 2023 con Francesco Muglia, la cantante savonese tiene ben distinte la sfera privata da quella pubblica, ma in una recente intervista a DiPiùTv si è sbottonata un po’ su un tema che appassiona da tempo i suoi follower: quello della maternità. E la risposta, come ha sottolineato la versione On Line dalla Gazzetta dello Sport, è arrivata senza esitazione: “Un figlio? Mi piacerebbe e lo adotterei con tutto il cuore”.

blank

“Ma io sono fuoco” intanto, l’ultimo album di Annalisa è Disco di Platino”.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri15 Aprile 2026
105
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie